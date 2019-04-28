В Пермском крае при пожаре в многоквартирном доме пострадала 55-летняя женщина

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-28T13:07:54+03:00

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В пятницу, 26 апреля, загорелся пятиэтажный шлакоблочный дом на улице Дегтярева в Губахе. Как рассказали «Комсомольской правде» в городском управлении по делам ГО и ЧС, возгорание случилось в пять часов вечера. Пожар начался на кухне одной из квартир, площадь возгорания составила 16 квадратных метров. Приехавшие по вызову спасатели эвакуировали из горящего здания всех жильцов. 26 человек смогли спуститься по подъездной лестнице, одного пришлось спускать по автолестнице.

В результате пожара пострадала 55-летняя женщина, ее отвезли в хирургическое отделение центральной городской больницы №4 Губахи. В огне полностью сгорела кухня и находившиеся там мебель и вещи.

- По предварительной версии, причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования, - сообщили в Губахинском управлении по делам ГО и ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU