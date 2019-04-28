В Пермском университете вывели новый сорт гладиолуса

СЕГОДНЯ 10:08 2019-04-28T10:08:01+03:00

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Пермский университет запатентовал новый сорт гладиолуса. Его назвали в честь основателя вуза - "Профессор Александр Генкель". Весь процесс выведения нового сорта занял восемь лет.

- Сорт очень интересный по своим качествам: ему нет аналогов в мире по расцветке, размерам и структуре цветка, - сообщил официальный сайт университета.

Гладиолус «Профессор Александр Генкель» имеет ярко-розово-пурпурный цветок с белым пятном и белыми штрихами. Высота растений достигает 150–175 сантиметров.

- Мало кто из исследователей и селекционеров занимается именно гладиолусами, так как это достаточно сложная культура. Выведение нового сорта – довольно долгий процесс: от скрещивания до первого цветения проходит 5–7 лет, но у нас это была не сама цель, а скорее результат комплексного изучения этого растения, – отметила автор сорта Марина Черткова.

Посадочный материал нового сорта отправят в российские и зарубежные ботанические сады для выращивания и изучения.

ИСТОЧНИК KP.RU