«Если друг оказался вдруг» - пермяк украл у приятеля деньги с банковской карты

СЕГОДНЯ 09:47 2019-04-28T09:48:01+03:00

Кражу он совершил, находясь в гостях у друга

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26-летний житель Кочево пришел в гости к своему приятелю. Мужчины посидели, пообщались, а когда хозяин отвернулся, гость незаметно взял его мобильный телефон. На телефоне было установлено приложение «Мобильный банк», с помощью которого можно дистанционно перечислять деньги с банковского счета.

Воспользовавшись этим приложением, гость перевел с карты друга на свой банковский счет десять с половиной тысяч рублей.

- В ходе предварительного расследования полицейские собрали доказательства, подтверждающие виновность гостя в совершении кражи, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе краевой полиции. - Причиненный материальный ущерб он в полном объеме возместил потерпевшему.

Кочевский районный суд признал мужчину виновным в краже, совершенной с банковского счета и с учетом всех обстоятельств назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU