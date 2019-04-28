2019-04-28T09:48:01+03:00
Происшествия

«Если друг оказался вдруг» - пермяк украл у приятеля деньги с банковской карты

Кражу он совершил, находясь в гостях у друга
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

26-летний житель Кочево пришел в гости к своему приятелю. Мужчины посидели, пообщались, а когда хозяин отвернулся, гость незаметно взял его мобильный телефон. На телефоне было установлено приложение «Мобильный банк», с помощью которого можно дистанционно перечислять деньги с банковского счета.

Воспользовавшись этим приложением, гость перевел с карты друга на свой банковский счет десять с половиной тысяч рублей.

- В ходе предварительного расследования полицейские собрали доказательства, подтверждающие виновность гостя в совершении кражи, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе краевой полиции. - Причиненный материальный ущерб он в полном объеме возместил потерпевшему.

Кочевский районный суд признал мужчину виновным в краже, совершенной с банковского счета и с учетом всех обстоятельств назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пермском университете вывели новый сорт гладиолуса
Рейсовый автобус Екатеринбург-Пермь съехал в кювет и врезался в ограждение
«Одолжите 15 тысяч». В Перми мошенник под видом замначальника ГИБДД обманул директора школы
Накануне Пасхи в Прикамье женщина пыталась убить своего мужа
«Ласточка» будет ходить от Перми до Кишерти
Как в Перми на Пасху будет ходить общественный транспорт
В Перми иномарка протаранила бетонный блок, пострадали три человека
В Пермском крае мужчина пытался уехать от приставов на арестованной машине
Следователи проводят проверку по факту обрушения потолка в пермском детском саду
Пермь начали украшать ко Дню Победы
В Перми 15-летний мальчик попал под электричку
В Прикамье осудили работника «Пермэнерго» за электротравму 11-летнего мальчика
В Перми с 1 мая запустят фонтаны
Департамент образования прокомментировал ЧП в пермском детсаду
Владимира Гурфинкеля экстренно прооперировали
Житель Прикамья убил друга «заточкой»
В Перми изменится место запуска салюта 9 мая
В Перми сотрудники полиции разыскивают насильника
«Планируем наверстать отставание»: первую очередь пермского зоопарка сдадут в сентябре
В Перми женщина-водитель сбила 6-летнего ребенка
В пермском детском саду во время занятий обрушился потолок