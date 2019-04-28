2019-04-28T08:19:42+03:00
Происшествия

«Одолжите 15 тысяч». В Перми мошенник под видом замначальника ГИБДД обманул директора школы

А пострадала при этом секретарша
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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Телефонные мошенники придумали новые формы «развода». Теперь они представляются уже не родственниками, попавшими в беду и просящими перевести деньги на карточку, а солидными руководителями. В частности, на днях в одну из пермских школ позвонил мужчина, представился заместителем начальника ГИБДД по имени Иван Сергеевич и попросил соединить его с директором.

В разговоре с директором школы «Иван Сергеевич» сообщил о необходимости пропаганды безопасности дорожного движения среди школьников и предложил получить информационные брошюры по Правилам дорожного движения.

После этого разговора руководитель школы дала задание секретарю связаться с «Иваном Сергеевичем», съездить в ГАИ и забрать эти брошюры.

- Разговаривая с девушкой, «сотрудник ГИБДД» попросил перевести ему деньги, пообещав при встрече отдать, - рассказали «Комсомольской правде» в Управлении МВД России по городу Пермь. - Только после того, как секретарь перевела 15 000 рублей, она приехала в ГИБДД и узнала, что ни Ивана Сергеевича, ни кабинета с номером, где ее должен был ждать заместитель начальника ГАИ, не существует.

Лишь тогда секретарь поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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