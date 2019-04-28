Накануне Пасхи в Прикамье женщина пыталась убить своего мужа

СЕГОДНЯ 07:55 2019-04-28T07:56:54+03:00

Она вонзила ему нож в сердце

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Вечером в субботу, 27 апреля, в частном деревянном доме поселка Полазна Добрянского района супружеская пара заранее начала отмечать Пасху. Выпили много, после чего разругались, и 40-летняя женщина схватила со стола кухонный нож. Этим ножом она ударила в грудь своего 46-летнего мужа, попав в сердце. Но удар не оказался смертельным.

- Мужчина с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки и повреждением сердца госпитализирован в больницу, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе краевой полиции. - Подозреваемая задержана сотрудниками полиции и водворена в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Лысьве 32-летний мужчина «заточкой» убил своего друга.

ИСТОЧНИК KP.RU