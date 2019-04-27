2019-04-27T15:17:28+03:00
Общество

Как в Перми на Пасху будет ходить общественный транспорт

Добавили новые остановки
Вероника РАНГУЛОВА
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28 апреля будем отмечать Светлый праздник Пасхи28 апреля будем отмечать Светлый праздник ПасхиФото: архив "КП"
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В Перми на Пасху изменилось движение общественного транспорта. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, до Северного кладбища можно будет доехать на автобусе № 46, который ходит по маршруту "Драмтеатр - Северное кладбище". Также общественный транспорт будет останавливаться вблизи других городских кладбищ.

27 и 28 апреля на маршруте №46 будет работать семь автобусов. Кроме того, в эти выходные, а также с 1 по 5 мая на Южной дамбе будет введен дополнительный остановочный пункт «Кладбище «Южное», еще одна остановка появится в Орджоникидзевском районе - «Банная гора».

- Для обеспечения безопасности дорожного движения вблизи кладбищ будет организовано дежурство постов ДПС, - сообщили в департаменте. С расписанием движения перечисленных маршрутов можно ознакомиться по телефону справочной службы 2-50-25-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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