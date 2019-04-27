В Перми иномарка протаранила бетонный блок, пострадали три человека

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-27T11:04:01+03:00

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Серьезная авария случилась в ночь на субботу в Индустриальном районе Перми. Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в 2.15 по шоссе Космонавтов со стороны Западного обхода Перми в сторону деревни Ванюки ехала иномарка Рено Логан.

50-летний водитель превысил скорость и протаранил бетонный блок, в результате ДТП пострадали три человека.

С места аварии в больницу увезли водителя и двух его пассажиров - 27-летнего молодого человека и 20-летнюю девушку. Двух человек госпитализировали, девушке оказали медицинскую помощь и отпустили домой, она проходит амбулаторное лечение по месту жительства.

В полиции сообщили, что по факту ДТП проводится проверка.

Тем временем, 25 апреля в Дзержинском районе Перми 15-летнего мальчика сбила электричка. В результате ЧП подросток получил множественные травмы внутренних органов. Его отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU