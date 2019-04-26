В Прикамье директору спортивной школы грозит до 10 лет за хищение 2 миллионов

СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-26T16:31:47+03:00

Плавать детей он не учил, но деньги за это получал

Изменить размер текста: A A

В Березниках раскрыта хитрая схема, с помощью которой директор детско-юношеской спортивной школы «Кристалл» несколько лет похищал казенные деньги.

Он решил использовать тот факт, что кроме директорской должности занимал еще пост руководителя местной федерации водных видов спорта. Он незаконно оформил на эту организацию муниципальный заказ на обучение детей плаванию и получал выделенные деньги. В то же время все работы выполняла спортивная школа.

- Это длилось с сентября 2014 по декабрь 2017 года, - прокомментировали эту историю в краевой прокуратуре. - При этом директор спортшколы готовил и подписывал фиктивные документы: договоры и акты выполненных работ по обучению детей плаванию от имени возглавляемой и аффилированной ему общественной спортивной организации, хотя в действительности эти услуги оказывались «ДЮСШ «Кристалл».

В результате директор, по мнению следствия, похитил более 2,1 миллиона рублей, а спортшкола понесла ущерб в размере 2,9 миллиона. Теперь его будут судить по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU