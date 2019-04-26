2019-04-26T15:05:04+03:00
Происшествия

В Пермском крае мужчина пытался уехать от приставов на арестованной машине

Автомобиль мужчина оставил в качестве залога
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Житель Добрянки задолжал банку 500 тысяч рублей, в качестве залога мужчина оставил автомобиль. В отношении должника было начато исполнительное производство.

Деньги мужчина не возвращал, а машину тщательно скрывал. Судебный пристав узнал, где находится автомобиль и незамедлительно выехал на место.

Однако должник заметил подъезжающую служебную машину и попытался скрыться на подлежащем аресту Renault. Судебные приставы перекрыли дорогу и не дали мужчине уехать. Свои стремительные действия, направленные на сокрытие машины, гражданин объяснил внезапно возникшими личными делами.

- В присутствии понятых автомобиль был арестован и на эвакуаторе отправлен на стоянку под ответственное хранение взыскателя. Теперь транспортное средство ждут торги, судом уже определена его начальная продажная стоимость — 343 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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