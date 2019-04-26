Следователи проводят проверку по факту обрушения потолка в пермском детском саду

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-26T14:23:39+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло 23 апреля в Свердловском районе Перми. Во время занятий в одной из групп обрушился потолок.

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки в установленном законом порядке будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что ЧП в пермском садике прокомментировали в департаменте образования. В ведомстве сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, дошкольное учреждение работает в штатном режиме. По предварительным данным отслоение штукатурки в одном из помещений произошло по причине ее размокания из-за повреждения моечного шланга на верхнем этаже. Ситуация находится на контроле в городском департаменте образования: специалисты проводят обследование помещений, в ходе анализа будет принято решение о проведении ремонтных работ, которые начнутся ориентировочно 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU