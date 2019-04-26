2019-04-26T13:50:57+03:00
Происшествия

В Перми 15-летний мальчик попал под электричку

ЧП произошло 25 апреля
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Вечером 25 апреля в Дзержинском районе Перми 15-летнего мальчика сбила электричка. В результате ЧП, подросток получил множественные травмы внутренних органов. Его отправили в больницу.

- 25 апреля в 18:10 поступило сообщение о том, что в Дзержинском районе на станции «Пермь-Сортировочная» электропоезд совершил наезд на несовершеннолетнего, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе Пермского линейного отдел МВД России на транспорте.

В ведомстве проводят проверку по факту ЧП и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае пассажирский поезд насмерть сбил женщину По словам очевидцев, дачница вышла из электрички и попала под скоростной поезд. В социальных сетях пользователи возмущаются, что на этой станции люди каждое утро и вечер вынуждены бегать по железнодорожным путям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье директору спортивной школы грозит до 10 лет за хищение 2 миллионов
В Пермском крае мужчина пытался уехать от приставов на арестованной машине
Следователи проводят проверку по факту обрушения потолка в пермском детском саду
Пермь начали украшать ко Дню Победы
В Прикамье осудили работника «Пермэнерго» за электротравму 11-летнего мальчика
В Перми с 1 мая запустят фонтаны
Департамент образования прокомментировал ЧП в пермском детсаду
Владимира Гурфинкеля экстренно прооперировали
Житель Прикамья убил друга «заточкой»
В Перми изменится место запуска салюта 9 мая
В Перми сотрудники полиции разыскивают насильника
«Планируем наверстать отставание»: первую очередь пермского зоопарка сдадут в сентябре
В Перми женщина-водитель сбила 6-летнего ребенка
В пермском детском саду во время занятий обрушился потолок