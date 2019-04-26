В Перми 15-летний мальчик попал под электричку

СЕГОДНЯ 13:50 2019-04-26T13:50:57+03:00

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Вечером 25 апреля в Дзержинском районе Перми 15-летнего мальчика сбила электричка. В результате ЧП, подросток получил множественные травмы внутренних органов. Его отправили в больницу.

- 25 апреля в 18:10 поступило сообщение о том, что в Дзержинском районе на станции «Пермь-Сортировочная» электропоезд совершил наезд на несовершеннолетнего, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе Пермского линейного отдел МВД России на транспорте.

В ведомстве проводят проверку по факту ЧП и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае пассажирский поезд насмерть сбил женщину По словам очевидцев, дачница вышла из электрички и попала под скоростной поезд. В социальных сетях пользователи возмущаются, что на этой станции люди каждое утро и вечер вынуждены бегать по железнодорожным путям.

ИСТОЧНИК KP.RU