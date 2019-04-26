В Прикамье осудили работника «Пермэнерго» за электротравму11-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-26T13:29:49+03:00

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Несчастный случай, в результате которого пострадал 11-летний мальчик произошел 6 ноября в поселке Дивья, Добрянского района. Ребенок проник в трансформаторную будку и получил сильнейший удар током.

Виновным в ЧП признали 46-летнего мастера Добрянского района электрических сетей филиала «Пермэнерго».

- Мужчина допустил преступную халатность. Он не организовал и не обеспечил проведение планового осмотра трансформаторной подстанции, расположенной в посёлке Дивья Добрянского района, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Вследствие этого не был своевременно выявлен и устранен дефект, допускающий проникновение в трансформаторную подстанцию неопределенного круга лиц.

46-летний работник «Пермэнерго» приговорен к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что на улице Гайдара на электрических проводах травмировался молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU