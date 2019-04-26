В Перми с 1 мая запустят фонтаны

СЕГОДНЯ 13:07 2019-04-26T13:07:24+03:00

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Театральный фонтан, фонтаны в сквере у ДК им. Солдатова, сквере им. Дзержинского и в парке им. Чехова начнут работать 1 мая.

- В будни фонтаны будут радовать жителей и гостей города с 12:00 до 00:00, а в выходные и праздничные дни – с 09:00 до 01:00, - сообщили в МКУ «Пермблагоустройство»,

После каждых выходных и праздничных дней на фонтанах будут проводиться профилактические работы, фонтаны будут работать с 18:00 до 00:00.

Театральный фонтан ежедневно будет давать светомузыкальные представления по следующему графику:

- с понедельника по четверг – один раз в 22:45;

- в пятницу – в 15:00, 20:45, 21:45, 22:45 и 18:00 – детские мелодии;

- в субботу и воскресенье – 15:00 и 18:00 – детские мелодии, 20:45 – советские мелодии, 21:45, 22:45 – современные и классические композиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми изменится место запуска салюта 9 мая

ИСТОЧНИК KP.RU