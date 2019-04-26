Департамент образования прокомментировал ЧП в пермском детсаду

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-26T13:18:42+03:00

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Пользователи социальных сетей сообщили, что 23 апреля в пермском детском саду на улице Седова во время занятий обрушился потолок.

В департаменте образования Перми корреспонденту "Комсомольской правды" сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, дошкольное учреждение работает в штатном режиме.

По предварительным данным отслоение штукатурки в одном из помещений произошло по причине ее размокания из-за повреждения моечного шланга на верхнем этаже. - рассказали в ведомстве. - Ситуация находится на контроле в городском департаменте образования: специалисты проводят обследование помещений, в ходе анализа будет принято решение о проведении ремонтных работ, которые начнутся ориентировочно 1 мая.

В городском департаменте отметили, что в последний раз полное техническое обследование детского сада проводилось в 2017 году, кроме этого, здание было обследовано в рамках ежегодной приемки - в июле 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU