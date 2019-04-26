Житель Прикамья убил друга «заточкой»

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-26T12:03:48+03:00

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В Лысьве осудят местного жителя за убийство знакомого. ЧП произошло в январе 2019 года.

Злоумышленник и его друг выпивали и употребляли наркотики в городском сквере. Между друзьями произошла ссора, которая быстро переросла в драку. 32-летний злоумышленник взял в руки «заточку» и нанес ей множественные удары своему другу. От полученных травм мужчина скончался. Эксперт обнаружил на теле погибшего множественные колото-резанные ранения шеи и лица.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что трое жителей Прикамья убили знакомого в заброшенном доме Компания мужчин выпивала в заброшенном доме в Лысьве. Между друзьями произошел конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку и трое мужчин стали избивать четвертого.

ИСТОЧНИК KP.RU