«Планируем наверстать отставание»: первую очередь пермского зоопарка сдадут в сентябре

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-26T10:50:37+03:00

Чтобы успеть к осени, на стройке будут работать 500 человек

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25 апреля губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор ОАО «РЖД» обсудили строительство пермского зоопарка.

Главный инженер «РЖД-Строй» Владимир Сасалин, что первую очередь зоопарка планируют сдать в сентябре 2019 года.

- «Сейчас мы ведем отделку административного корпуса и достраиваем здание сцены и здание контактного зоопарка. Отставание сформировалось в результате необходимости перепроектирования нескольких сооружений. В частности, мы развернули сцену в другу сторону, так, чтобы днем солнце светило не в лица гостей, а на сцену, — пояснил представитель подрядчика. – Сейчас мы усиливаем работу, заводим на объект дополнительных людей, чтобы ускорить темпы строительства. Единовременно на объекте будут работать около 500 человек. Планируем за лето отставание наверстать и в сентябре уже первую очередь сдавать».

ИСТОЧНИК KP.RU