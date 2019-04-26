В Перми женщина-водитель сбила 6-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-26T10:24:02+03:00

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В четверг, 25 апреля, в Мотовилихинском районе Перми произошло ДТП с участием ребенка. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте, без сопровождения взрослых.

- По улице Грачева в направлении улицы А.Барбюса двигался автомобиль «Тойота Королла» под управлением 29-летней местной жительницы, - сообщили корреспонденту Комсомольской правды в Перми в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Напротив дома № 35 по А.Барбюса женщина допустила наезд на 6-летнего пешехода.

Ребенок с различными травмами доставлен в больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми иномарка столкнулась с фурой. В четверг, 25 апреля в Перми на улице Западный обход произошла страшная авария, в результате которой легковушка буквально превратилась в металлолом.

ИСТОЧНИК KP.RU