СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-26T10:08:47+03:00

Об этом сообщили в социальных сетях

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Во вторник, 23 апреля, в пермском детском саду во время занятий обрушился потолок. Пользователи соцсетей сообщают, что здание старое, и ЧП можно было ожидать, но руководство садика ремонтом не занималось.

- Прямо во время занятий в групповом помещении одного из подразделений на улице. Седова произошло обрушение потолка! Просто чудом никто не пострадал! - сообщают пользователи социальных сетей. - Все произошло в присутствии родителей, так как в этот день в садике был день открытых дверей.

Сообщается, что на родителей и на воспитателей садика оказывается давление со стороны администрации.

- Здание до сих пор не закрыто на техобследование. Закрыли только пострадавшую группу. Дети продолжают посещать детский сад, но распределены по другим группам, - отмечают пользователи соцсетей.

В департаменте образования корреспонденту комсомольской правды сообщили, что ситуация находится под контролем.

-Ситуация с обрушением штукатурки находится на контроле департамента образования. Сегодня сотрудники департамента проведут обследование всех помещений детского сада, в ходе анализа будет принято решение о проведении ремонтных работ, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU