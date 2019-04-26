В Прикамье найден мертвым пропавший 27-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:25 2019-04-26T10:00:02+03:00

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В Пермском крае нашли тело пропавшего в январе 2019 года 27-летнего мужчины.

-27-летний Александр Б. найден мертвым, - сообщили Комсомольской правде в поисковом отряде «Регион59».

Александр Б. пропал 16 января. Сказал жене, что поехал к другу в гости и больше на связь не выходил.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пропал 55-летний мужчина В Пермском крае разыскивают 55-летнего Василия Зырянова. Мужчина вышел из дома в городе Сел 23 апреля и сел на автобус поселка Геологоразведка Соликамского района. С тех пор его местонахождение неизвестно. Особые примет: рост 180 см, коренастый, плотного телосложения, волосы темные, короткая стрижка, глаза зеленые, на подбородке ямочка. На большом пальце левой руки татуировка «В». Был одет: темная куртка, темно-серые брюки.

ИСТОЧНИК KP.RU