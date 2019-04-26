2019-04-26T09:44:26+03:00
Происшествия

В Прикамье пропал 55-летний мужчина

Он пропал 23 апреля
Лилия Абибулаева
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фото "Регион59"фото "Регион59"
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В Пермском крае разыскивают 55-летнего Василия Зырянова.

- Мужчина вышел из дома в городе Сел 23 апреля и сел на автобус поселка Геологоразведка Соликамского района, - сообщают волонтеры поискового отряда «Регион59».

С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 см, коренастый, плотного телосложения, волосы темные, короткая стрижка, глаза зеленые, на подбородке ямочка. На большом пальце левой руки татуировка «В».

Был одет: темная куртка, темно-серые брюки.

Если вы видели Василия Зырянова, сообщите оп телефонам 83422413640 или 102

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье нашли погибшим 52-летнего мужчину, который пропал полгода назад.52-летнего Дмитрия В. нашли 23 апреля погибшим. Житель поселка Сылва Пермского края ушел из дома 10 ноября, и в течение полугода о нем не было вестей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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