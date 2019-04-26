2019-04-26T08:01:05+03:00
Происшествия

«От машины почти ничего не осталось»: в Перми иномарка столкнулась с фурой

ЧП произошло на Западном обходе
Лилия Абибулаева
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фото из паблика "ЧП ДТП Пермь"фото из паблика "ЧП ДТП Пермь"
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25 апреля в Перми на улице Западный обход произошла страшная авария, в результате которой легковушка буквально превратилась в металлолом.

По сообщению очевидцев, водитель легковушки не увидел стоявшую впереди фуру и въехал в нее. Свидетели сообщают, что, несмотря на страшную картину, жертв в ДТП нет.

- От машины почти ничего не осталось, - пишут очевидцы.

В отделе пропаганды ГИБДД по Пермскому краю информацию уточняют

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае осудили водителя за смертельное ДТП В Прикамье вынесли приговор местному жителю за ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в ночное время на трассе Кунгур - Соликамск. Водитель автомобиля «Тойота» не учел плохую видимость на дороге и сильно превысил скорость. Мужчина не заметил переходившего дорогу пешехода. 63-летний мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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