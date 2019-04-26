2019-04-26T06:34:42+03:00
Происшествия

«Крысы, грязь и миски для животных»: в Пермском крае приставы закрыли мясной цех

Владельцы нарушали требования СанПина
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В селе Ключи Пермского края приставы опечатали цех по переработке мясных полуфабрикатов. Основанием для закрытия стало нарушение требований СанПина. Мясной цех был опасен для жизни и здоровья граждан.

Индивидуальный предприниматель не заботилась о качестве продуктов и их сроках годности. Владелец не проводила лабораторные исследования на содержание в мясе и яйцах сальмонелл, хранила готовую и сырую продукцию вместе. В стационарных холодильных камерах разделанное мясо лежало на полу, а мука, капуста, лук, чеснок и соль находились в захламленном, грязном складском помещении с протекающей крышей. Рядом с запасами пищевых продуктов стояли миски для животных.

Кроме того, оборудование для производства пельменей не отвечало стандартам: стол для теста выполнен из фанеры, пельмени лепили на имеющем дефекты клеенчатом покрытии. Не сохранялся температурный режим хранения продуктов. На территории цеха бегали крысы. Всего было выявлено 20 нарушений.

Приставам предпринимательница сообщила, что нарушения уже устраняются, но двери цеха все равно опечатали. Женщине дали 30 дней на приведение предприятия в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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