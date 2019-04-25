В Пермском крае осудили водителя за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-25T12:08:07+03:00

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В Прикамье вынесли приговор местному жителю за ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в ночное время на трассе Кунгур - Соликамск. Водитель автомобиля «Тойота» не учел плохую видимость на дороге и сильно превысил скорость. Мужчина не заметил переходившего дорогу пешехода. 63-летний мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара пешехода отбросило на «встречку», где его сбил автомобиль «Шевроле». От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой.

Виновнику аварии назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2, 5 года в колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортным средство в течение 2, 5 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ДТП в Пермском крае погибла 18-летняя девушка Авария произошла в ночь на 25 апреля в Ильинском районе Пермского края. 18-летняя местная жительница, не имея прав управления транспортным средством, села за руль машины своего знакомого.

ИСТОЧНИК KP.RU