Названы лауреаты «Строгановской премии»

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-25T11:29:03+03:00

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22 апреля завершился прием заявок на соискание «Строгановской премии» за 2018 год. В этом году размер премии увеличили в два раза - до 500 тысяч рублей.

- 23 апреля 2019 года состоялось заседание Правления РОО «Пермское землячество», на котором были рассмотрены шестьдесят заявок, поступивших от пермяков, - рассказали в пресс-службе. - По итогам обсуждения кандидатур соискателей премии, согласно решению Правления, были установлены лауреаты:

Основатель и руководитель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин в номинации

«За высокие достижения в экономике и управлении»

Заместитель директора «Фонд социальной поддержки населения Ермолов Валентин Митрофановичв номинации «За высокие достижения в общественной деятельности».

Заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, чемпион мира 2015, 2018 годов «Окулов Артём Максимович» в номинации «За высокие достижения в спорте».

Профессор, доктор исторических наук, искусствовед, исследователь рода Строгановых, руководитель сектора по изучению истории Строгановского дворца в Санкт-Петербурге Кузнецов Сергей Олегович в номинации «За высокие достижения в области культуры и искусства».

Член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой госпитальной терапии ПГМУ Хлынова Ольга Витальевна в номинации «За высокие достижения в науке и технике».

Народный артист РФ, Почетный гражданин Перми, худрук ТЮЗа Скоморохов Михаил Юрьевич в номинации «За честь и достоинство».

Строгановская премия будет вручена лауреатам 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU