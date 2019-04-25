Из-за репетиции парада Победы в Перми перекроют движение

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-25T09:59:51+03:00

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Для участников парада Победы в Перми пройдут сводные репетиции. Первая запланирована на 3 мая с 10:30 до 15:00.

Во второй раз участники парада соберутся 5 мая с 10:00 до 15:00. Генеральный прогон пройдет 7 мая с 19:00 - 23:00.

- В репетиции примут участие войска пермского гарнизона, военная техника и «Хор поколений» города, - сообщили в администрации Перми.

Движение будет закрыто 3 и 5 мая с 09:30 до 15:30, а также 7 мая с 19:00 до 00:00.

На время проведения репетиции парада движение по некоторым улицам города будет ограничено.

- Екатерининская от улицы Газеты «Звезда» до улицы Куйбышева;

- Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;

- Комсомольский проспект от улицы Пушкина до улицы Ленина;

- Октябрьская площадь;

- Комсомольский проспект (четная сторона) от улицы Ленина до улицы Советская.

В связи с репетицией парада изменится движение общественного транспорта:

- автобусы №7, №41 в направлении центра города от Коммунального моста будут следовать до остановки «Улица Попова»;

- автобус №10 от пересечения Комсомольского проспекта и улицы Пушкина по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Комсомольскому проспекту.

- автобус №14 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Николая Островского и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Николая Островского и Пушкина по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;

- автобус №33 в направлении центра города будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Сибирская и далее по маршруту следования, в обратном направлении по улицам Сибирская, Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;

- автобус №60 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения Комсомольского проспекта и улицы Пушкина по улицам Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;

- автобус №68 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Николая Островского, далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Екатерининская и Сибирская по улицам Сибирская, Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;

- троллейбусы №1 и №5 будут следовать сообщением «Улица Гусарова – Комсомольская площадь».

ИСТОЧНИК KP.RU