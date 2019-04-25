В ДТП в Пермском крае погибла 18-летняя девушка

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-25T10:42:57+03:00

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Авария произошла в ночь на 25 апреля в Ильинском районе Пермского края. 18-летняя местная жительница, не имея прав управления транспортным средством, села за руль машины своего знакомого.

На автодороге Сретинское - Рождественское она наехала на бордюр и съехала в кювет. В результате аварии девушка получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГИБДД сообщили подробности ДТП в центре Перми, где сбили женщину ДТП произошло 23 апреля в Ленинском районе Перми. Об аварии сообщили пользователи социальных сетей. В 18:55 по Екатерининской, со стороны улицы Куйбышева в направлении Попова, двигался автомобиль KIA-RIO, под управлением 23-летнего водителя, который допустил наезд на 52-летнюю женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU