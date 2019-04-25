В Перми появятся новые светофоры
Новые светофоры будут оборудованы звуковым, а некоторые и голосовым, сопровождением для удобства слабовидящих пешеходов.
Новые светофоры установят на особо опасных участках. Они появятся на перекрестках:
-улиц Мира – Кавалерийской,
-улиц Мира – Заслонова,
-улиц Якутская – Вольская,
-улиц Луначарского – Матросова,
-улиц Уинской – Шмидта;
-улиц Белинского – Сергея Суханова;
-улиц Полины Осипенко – Газеты «Звезда»;
в районе дома №32 по улице Чернышевского.
- Установку и настройку светофорных объектов планируется завершить до конца этого года, - сообщают в администрации города.
Напомним, ранее мы писали о том, что на дорогах Перми появится еще один круговой перекресток. Перед перекрестком установят соответствующие знаки: «Уступите дорогу» и «Круговое движение». Само кольцо будет оборудовано пластиковыми ограждениями.
ИСТОЧНИК KP.RU