2019-04-25T07:50:17+03:00
Общество

В Перми появятся новые светофоры

Публикуем список улиц, где их установят
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Новые светофоры будут оборудованы звуковым, а некоторые и голосовым, сопровождением для удобства слабовидящих пешеходов.

Новые светофоры установят на особо опасных участках. Они появятся на перекрестках:

-улиц Мира – Кавалерийской,

-улиц Мира – Заслонова,

-улиц Якутская – Вольская,

-улиц ЛуначарскогоМатросова,

-улиц Уинской – Шмидта;

-улиц Белинского – Сергея Суханова;

-улиц Полины Осипенко – Газеты «Звезда»;

в районе дома №32 по улице Чернышевского.

- Установку и настройку светофорных объектов планируется завершить до конца этого года, - сообщают в администрации города.

Напомним, ранее мы писали о том, что на дорогах Перми появится еще один круговой перекресток. Перед перекрестком установят соответствующие знаки: «Уступите дорогу» и «Круговое движение». Само кольцо будет оборудовано пластиковыми ограждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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