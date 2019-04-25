В Перми ребенок нашел клеща после прогулки во дворе дома

СЕГОДНЯ 07:01 2019-04-25T07:10:19+03:00

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Опасного паразита мальчик подцепил в Дзержинском районе Перми, гуляя во дворе жилого комплекса.

- Ребенок пришел с улицы! А лес у дома, где многотысячная застройка и детский сад! - пишет в соцсетях Анастасия, мать мальчика. - Никакой обработки, видимо! Уж очень не похож на обработанного, смело искал место всосаться, значит, никто ничего не делал!

Дети подумали, что насекомое - паук и стали с ним играть. Анастасия сняла клеща с руки мальчика и посадила в банку.

- Облазила весь интернет. По всем признакам - клещ, - пишет женщина.

Мать мальчика намерена отвезти клеща в лабораторию на проверку.

Напомним, ранее мы писали о том, как защититься от клещей в Перми. Самыми опасными территориями Прикамья традиционно стали: Очерский, Усольский, Суксунский, Верещагинский, Карагайский, Сивинский, Чернушинский, Еловский, Частинский районы и Коми-Пермяцкий автономный округ. Пермяки чаще всего с клещами сталкивались на территориях дачных кооперативов в Кукуштане, Янычах, Жебреях и Алешихе.

ИСТОЧНИК KP.RU