2019-04-25T06:27:40+03:00
Происшествия

Трое жителей Прикамья убили знакомого в заброшенном доме

ЧП произошло в Лысьве
Лилия Абибулаева
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--Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Пермском крае осудили троих местных жителей за жестокое убийство знакомого. ЧП произошло в Лысьве.

Компания мужчин выпивала в заброшенном доме в Лысьве. Между друзьями произошел конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку и трое мужчин стали избивать четвертого. 39-летнего мужчину били руками, ногами и кирпичом. От полученных травм он скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники спрятали тело убитого в погребе дома, где произошло преступление. Через некоторое время компания вывезла тело в поле. Его обнаружил пастух во время выпаса коров.

Приговором суда каждому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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