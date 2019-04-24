Таксист из Кыргызстана получил три года за изнасилование пермячки

СЕГОДНЯ 20:42 2019-04-24T20:42:39+03:00

Он забрал девушку из бара и увез в гаражный кооператив

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Трагедией закончился для 20-летней девушки поход в один из баров Перми. Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, в ночь на 17 ноября прошлого года пермячка познакомилась у увеселительного заведения с 26-летним парнем.

Он сообщил своей новой знакомой, что работает таксистом, и предложил подвезти девушку до дома. Та согласилась и без страха села в машину к незнакомцу.

Молодой человек - он гражданин Республики Кыргызстан - привез пермячку в гаражный кооператив в Кировском районе Перми и изнасиловал ее.

Девушка обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование". Дело вел следственный отдел по Кировскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю.

Недавно состоялся суд. Насильника приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU