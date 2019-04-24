Как в Перми 1 мая будет ходить общественный транспорт

СЕГОДНЯ 20:32 2019-04-24T20:32:05+03:00

1 мая по центру Перми удобнее всего будет ходить пешком Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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1 мая центр Перми будет закрыт для движения - на время проведения демонстрации и праздничных мероприятий. Как сообщили в администрации города, с 5 утра до 16.30 часов работа общественного транспорта будет изменена.

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, автобусные маршруты № 1, 4, 5, 10, 13, 14, 19, 32, 33, 36, 59, 61, 67, 66, 74 и №77 будут ходить в объезд через улицы Сибирская, Белинского и Куйбышева.

Автобусный маршрут № 2 начнет работу после 13.00 часов без изменения схемы движения.

Маршрут № 3 до 13.00 будет следовать в объезд через улицы Сибирская, Белинского, Куйбышева, а с 13.00 до 16.30 часов будет следовать в обоих направлениях по улицам Сибирская, Ленина, Попова и далее по маршруту следования.

Автобусный маршрут № 68 начнет работу после 13.00 часов по измененной схеме движения - по улицам Ленина, Сибирская, Луначарского.

Движение автобусных маршрутов № 7, 41 и 60 в сторону центра города с 5.00 до 16.30 часов будет организовано до остановки «Улица Попова».

Во время демонстрации по улице Белинского и Комсомольской площади движение трамвайных и троллейбусных маршрутов будет организовано с временной приостановкой.

С 10.00 до 13.00 будет приостановлено движение трамваев на участке улицы Ленина - от «Газета «Звезда» до Куйбышева и на улице Куйбышева - от Петропавловской до Ленина.

Движение трамвайных маршрутов № 4, 7 и 11 будет организовано до конечных остановок через улицу Белинского на этот период.

Путь следования троллейбусных маршрутов № 5, 10 и 12 будет сокращен с 6.30 до 16.30 часов. Так, маршрут № 5 будет курсировать сообщением «Улица Гусарова – Комсомольская площадь», маршруты № 10 и 12 будут следовать сообщением «Микрорайон Парковый – Центральный рынок». Троллейбусный маршрут № 1 начнет работу после 16.30 часов без изменений схемы движения.

Кроме этого, 1 мая во время шествия по улице Академика Веденеева (Орджоникидзевский район) изменится работа автобусных маршрутов. Так, движение маршрута № 21 будет приостановлено на время прохождения трудящихся. Маршруты № 22, 48 и 77 будут следовать по Ленинскому переулку, улице Лянгасова и далее по маршруту следования. Маршруты № 44 и 71 будут следовать до остановочного пункта «Станция Лодочная».

ИСТОЧНИК KP.RU