2019-04-24T15:49:12+03:00
Общество

В Прикамье женщина отправится за решетку за отказ обеспечивать детей

Нерадивая мать задолжала детям 1 миллион рублей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Пермском крае судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении жительницы Чайковского. Женщина бросила двух маленьких дочек, 4 и 5 лет, и в течение нескольких лет не платила алименты. Долг нерадивой матери составил 1 миллион рублей.

Судебные приставы один раз привлекали женщину к административному наказанию, но даже после 60 часов обязательных работ, должница не изменила отношения к детям. Долг выплачивать женщина не собиралась и даже не попыталась устроиться на работу.

- Суд признал неплательщицу виновной в совершении умышленного преступного деяния. Так как у женщины уже имеется судимость за кражу с причинением значительного ущерба, с учетом рецидива преступлений ей назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщается в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми из-за ремонта ограничат движение по улице Уральская
В Перми закрыли детский сад, где дети заболели кишечной инфекцией
В Прикамье нашли погибшим 52-летнего мужчину, который пропал полгода назад
Пермский Минтранс назвал службы такси, которые передавали заказы нелегальным перевозчикам
«Обманула бабушку на 230 тысяч». Пермячка продавала фильтры для воды по цене в 10 раз больше рыночной
«На тебе порча»: уроженка Вологды выманила у жительницы Прикамья 20 тысяч рублей
В новый рейтинг управляющих компаний Пермского края вошли 364 организации
ВТБ поддерживает целлюлозно-бумажную промышленность в Пермском крае
Tele2 устраивает закрытый показ нового блокбастера MARVEL
В Пермском крае на берегу реки нашли тело мужчины
Пропавшую в Перми 14-летнюю школьницу нашли
На дорогах Перми появится еще один круговой перекресток
В Прикамье таксист избил пассажира
В Перми автобус сбил 53-летнюю женщину
В ГИБДД сообщили подробности ДТП в центре Перми, где сбили женщину
«Реконструкция сцены и новый фестиваль»: пермский ТЮЗ закрывает 55-й театральный сезон
В Перми осудили мужчину за убийство знакомого
«Я из-за сына все слезы выплкала». В Пермском крае осудили врачей за смерть ребенка
В Перми будет курсировать экскурсионный ретро-поезд
В центре Перми сбили женщину