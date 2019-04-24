В Прикамье женщина отправится за решетку за отказ обеспечивать детей

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-24T15:49:12+03:00

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В Пермском крае судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении жительницы Чайковского. Женщина бросила двух маленьких дочек, 4 и 5 лет, и в течение нескольких лет не платила алименты. Долг нерадивой матери составил 1 миллион рублей.

Судебные приставы один раз привлекали женщину к административному наказанию, но даже после 60 часов обязательных работ, должница не изменила отношения к детям. Долг выплачивать женщина не собиралась и даже не попыталась устроиться на работу.

- Суд признал неплательщицу виновной в совершении умышленного преступного деяния. Так как у женщины уже имеется судимость за кражу с причинением значительного ущерба, с учетом рецидива преступлений ей назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщается в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU