В Перми возобновят ремонт улицы Уральской

СЕГОДНЯ 15:02 2019-04-24T15:02:36+03:00

На время ремонта движение будет ограничено

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В Мотовилихинском районе ограничат движение по улице Уральской для завершения капитального ремонта. Проезд будет частично закрыт на следующих участках:

- с 25 апреля по 5 июня будет ограничено движение в районе перекрестка улиц Уральская и Розалии Землячки, для движения будет доступна половина проезжей части;

- до 11 июня будет частично закрыт по Уральской на участке от Крупской до Розалии Землячки, для движения будет доступна половина проезжей части;

- с 10 мая по 12 мая будет закрыто движение по улице Братьев Вагановых в районе перекрестка Уральской и Степана Разина. Объехать участок можно будет по улицам Степана Разина и Крупской;

- с 9 по 14 мая будет ограничено движение по улице Братьев Вагановых в районе перекрестка с Уральской со стороны Лебедева.

Напомним, ранее мы писали о том, что 27 апреля из-за проведения эстафеты ограничат движение в Кировском районе

ИСТОЧНИК KP.RU