В Перми возобновят ремонт улицы Уральской
В Мотовилихинском районе ограничат движение по улице Уральской для завершения капитального ремонта. Проезд будет частично закрыт на следующих участках:
- с 25 апреля по 5 июня будет ограничено движение в районе перекрестка улиц Уральская и Розалии Землячки, для движения будет доступна половина проезжей части;
- до 11 июня будет частично закрыт по Уральской на участке от Крупской до Розалии Землячки, для движения будет доступна половина проезжей части;
- с 10 мая по 12 мая будет закрыто движение по улице Братьев Вагановых в районе перекрестка Уральской и Степана Разина. Объехать участок можно будет по улицам Степана Разина и Крупской;
- с 9 по 14 мая будет ограничено движение по улице Братьев Вагановых в районе перекрестка с Уральской со стороны Лебедева.
Напомним, ранее мы писали о том, что 27 апреля из-за проведения эстафеты ограничат движение в Кировском районе
ИСТОЧНИК KP.RU