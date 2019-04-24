2019-04-24T14:34:29+03:00
Происшествия

В Перми закрыли детский сад, где заболели дети

В заведении не соблюдались нормы СанПиНа
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Двое воспитанников частного детского садика в Перми заболели кишечной инфекцией. В связи с этим краевой Роспотребнадзор начал проверку учреждения.

В результате проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей. Готовили для малышей в необорудованном помещении, не соблюдая необходимую технологию приготовления блюд и не контролируя качество продукции. Кроме того, повар детского сада не имел документа об образовании и медицинской справки.

Результаты проверки были переданы в суд. Владелец был признан виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде приостановления деятельности по организации питания в детском учреждении на 30 суток.

На основании исполнительного документа судебные приставы опечатали детский сад.

Напомним, ранее мы писали о том, что судебные приставы закрыли пермскую столовую, в которой готовили еду в антисанитарных условиях

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье женщина отправиться за решетку за отказ обеспечивать детей
В Перми возобновят ремонт улицы Уральской
В Прикамье нашли погибшим 52-летнего мужчину, который пропал полгода назад
Пермский Минтранс назвал службы такси, которые передавали заказы нелегальным перевозчикам
«Обманула бабушку на 230 тысяч». Пермячка продавала фильтры для воды по цене в 10 раз больше рыночной
«На тебе порча»: уроженка Вологды выманила у жительницы Прикамья 20 тысяч рублей
В новый рейтинг управляющих компаний Пермского края вошли 364 организации
ВТБ поддерживает целлюлозно-бумажную промышленность в Пермском крае
Tele2 устраивает закрытый показ нового блокбастера MARVEL
В Пермском крае на берегу реки нашли тело мужчины
Пропавшую в Перми 14-летнюю школьницу нашли
На дорогах Перми появится еще один круговой перекресток
В Прикамье таксист избил пассажира
В Перми автобус сбил 53-летнюю женщину
В ГИБДД сообщили подробности ДТП в центре Перми, где сбили женщину
«Реконструкция сцены и новый фестиваль»: пермский ТЮЗ закрывает 55-й театральный сезон
В Перми осудили мужчину за убийство знакомого
«Я из-за сына все слезы выплкала». В Пермском крае осудили врачей за смерть ребенка
В Перми будет курсировать экскурсионный ретро-поезд
В центре Перми сбили женщину