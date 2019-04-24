В Перми закрыли детский сад, где заболели дети

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-24T14:34:29+03:00

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Двое воспитанников частного детского садика в Перми заболели кишечной инфекцией. В связи с этим краевой Роспотребнадзор начал проверку учреждения.

В результате проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей. Готовили для малышей в необорудованном помещении, не соблюдая необходимую технологию приготовления блюд и не контролируя качество продукции. Кроме того, повар детского сада не имел документа об образовании и медицинской справки.

Результаты проверки были переданы в суд. Владелец был признан виновным в административном правонарушении. Ему назначено наказание в виде приостановления деятельности по организации питания в детском учреждении на 30 суток.

На основании исполнительного документа судебные приставы опечатали детский сад.

Напомним, ранее мы писали о том, что судебные приставы закрыли пермскую столовую, в которой готовили еду в антисанитарных условиях

ИСТОЧНИК KP.RU