2019-04-24T15:25:41+03:00
Происшествия

В Прикамье нашли погибшим 52-летнего мужчину, который пропал полгода назад

Он ушел из дома еще 10 ноября
Лилия Абибулаева
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52-летнего Дмитрия В. нашли 23 апреля погибшим. Житель поселка Сылва Пермского края ушел из дома 10 ноября, и в течение полугода о нем не было вестей.

Родственники вначале разыскивали мужчину самостоятельно – проверили окружающую территорию, обзвонили все больницы. Жена Дмитрия Анатольевича обратились в полицию с заявлением о пропаже мужа.

Потом к поискам подключились волонтеры.

- Дмитрий В. найден 23 апреля, погибшим, - сообщили волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.

Напомним, ранее мы писали о том, что пропавшую в Перми 14-летнюю школьницу нашли Школьница сбежала из дома в Кировском районе 29 марта. Несмотря на то, что девочка часто убегала из дома, родители подали заявление в полицию. В следственном отделе Кировского района Перми сообщили о том, что полицейские девочку нашли живой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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