В Прикамье нашли погибшим 52-летнего мужчину, который пропал полгода назад
52-летнего Дмитрия В. нашли 23 апреля погибшим. Житель поселка Сылва Пермского края ушел из дома 10 ноября, и в течение полугода о нем не было вестей.
Родственники вначале разыскивали мужчину самостоятельно – проверили окружающую территорию, обзвонили все больницы. Жена Дмитрия Анатольевича обратились в полицию с заявлением о пропаже мужа.
Потом к поискам подключились волонтеры.
- Дмитрий В. найден 23 апреля, погибшим, - сообщили волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой.
Напомним, ранее мы писали о том, что пропавшую в Перми 14-летнюю школьницу нашли Школьница сбежала из дома в Кировском районе 29 марта. Несмотря на то, что девочка часто убегала из дома, родители подали заявление в полицию. В следственном отделе Кировского района Перми сообщили о том, что полицейские девочку нашли живой.
ИСТОЧНИК KP.RU