2019-04-24T13:48:17+03:00
Общество

Пермский Минтранс назвал службы такси, которые передавали заказы нелегальным перевозчикам

Всего выявили 55 случаев нелегальной деятельности
Лилия Абибулаева
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Министерство транспорта, сотрудники ГУ МВД, прокуратуры и службы судебных приставов за 10 дней выявили 55 случаев незаконной деятельности в сфере пассажирских перевозок.

В 53 случаях касались деятельности таксистов. Минтранс установил, что пассажиры вызывали такси через официальное мобильное приложение, а заказы передавались нелегальным перевозчикам. Больше всего нарушений у компании «Яндекс» - 44 факта. У «Такси Везет» - 4 факта, «Такси Перемен» - 3 факта, «Убер» - 2 факта.

При этом один автомобиль такси отправили на штрафстоянку - у водителя не было водительского удостоверения. Один таксист был в состоянии наркотического опьянения.

Комиссия по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков установила 2 случая незаконной деятельности по межмуниципальным маршрутам Пермь –Чернушка и Пермь-Березники.

- Водители привлечены к административной ответственности по статье 14.1 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), - сообщили в краевом министерстве транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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