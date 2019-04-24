«Обманула бабушку на 230 тысяч». Пермячка продавала фильтры для воды по цене в 10 раз больше рыночной

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-24T13:49:05+03:00

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25-летнюю пермячку осудили за мошенничество в отношении пенсионеров. Девушка выясняла, где живут пенсионеры, приходила к ним домой и предлагала установить фильтр для воды. Если пожилые люди отказывались, девушка навещала их снова.

За установку и обслуживание одного фильтра мошенница требовала 27 тысяч рублей. В ходе следствия было установлено, что фактическая стоимость одного фильтра составляет 2 тысячи рублей. На уловки 25-летней пермячки попались двое пенсионеров. У пожилого мужчины мошенница выманила 54 тысяч рублей. Еще одну пенсионерку девушка обманула на 230 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме. Суд признал мошенницу виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы (условно)

Напомним, ранее мы писали о том, что уроженка Вологды выманила у жительницы Прикамья 20 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU