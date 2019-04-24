«На тебе порча»: уроженка Вологды выманила у жительницы Прикамья 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-24T12:40:15+03:00

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В Гайнах осудили жительницу Вологды за мошенничество в отношении пенсионерки. В ноябре 2018 года 39-летняя женщина оказалась в Пермском крае проездом. По пути в Кировскую область вологжанка остановилась в поселке Гайны у местной жительницы.

Мошенница сообщила приютившей ее пенсионерке, что на ней наложена порча. Однако проклятье легко можно снять, заплатив 20 тысяч рублей. 82-летняя пенсионерка согласилась и передала гостье деньги.

Через некоторое время пенсионерка обратилась в полицию. Мошенницу задержали. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в сумме 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми молодая мошенница четыре раза обманула 77-летнюю пенсионерку В конце концов, девушка решила, что проще не просить, а красть, и стащила деньги из серванта престарелой пермячки.

ИСТОЧНИК KP.RU