В Перми закончились поиски 14-летней девочки

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-24T10:31:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Школьница сбежала из дома в Кировском районе 29 марта. Несмотря на то, что девочка часто убегала из дома, родители подали заявление в полицию.

В следственном отделе Кировского района Перми сообщили о том, что полицейские девочку нашли живой.

- На данный момент проводятся следственные действия, - сообщили в ведомстве.- Устанавливаем, что с ней случилось, и где была.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми после скандала с женой пропал рыбак. В Перми установили личность пропавшего 21 апреля на Каме в 100 метрах от КамГЭС рыбака. Известно, что у мужчины было много серьезных заболеваний, а за несколько дней до пропажи он вышел из больницы.Сотрудники транспортной полиции продолжают поиски. В воскресенье, 21 апреля, водолазы проверили дно водоема, но ничего не нашли. В настоящее время на данном участке реки работают сотрудники МЧС и водолазная группа МЧС ГУ МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU