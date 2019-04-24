На дорогах Перми появится еще один круговой перекресток

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-24T09:48:33+03:00

Приоритет будет у транспорта на кольце

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В мае на перекрестке улиц М. Горького и Швецова появится седьмое кольцо. Перекресток станет круговым по просьбам граждан.

- На данном перекрестке планируется организовать круговое движение малого диаметра, - сообщают в администрации Перми. - Приоритет будет отдан транспорту, который движется по кольцу.

Перед перекрестком установят соответствующие знаки: «Уступите дорогу» и «Круговое движение». Само кольцо будет оборудовано пластиковыми ограждениями.

Напомним, ранее мы писали о том, что администрация Перми объявила аукцион на ремонт Комсомольского проспекта После заключения договора подрядная организация преступит к масштабной реконструкции Комсомольского проспекта. Планируется, что строительные работы начнутся уже в 2019 году и завершатся в ноябре 2020 года. В рамках капитального ремонта расширят проезжую часть и тротуар, упорядочить парковки, реконструировать бульварную часть, установить скамейки, урны

ИСТОЧНИК KP.RU