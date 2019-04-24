На дорогах Перми появится еще один круговой перекресток
В мае на перекрестке улиц М. Горького и Швецова появится седьмое кольцо. Перекресток станет круговым по просьбам граждан.
- На данном перекрестке планируется организовать круговое движение малого диаметра, - сообщают в администрации Перми. - Приоритет будет отдан транспорту, который движется по кольцу.
Перед перекрестком установят соответствующие знаки: «Уступите дорогу» и «Круговое движение». Само кольцо будет оборудовано пластиковыми ограждениями.
Напомним, ранее мы писали о том, что администрация Перми объявила аукцион на ремонт Комсомольского проспекта После заключения договора подрядная организация преступит к масштабной реконструкции Комсомольского проспекта. Планируется, что строительные работы начнутся уже в 2019 году и завершатся в ноябре 2020 года. В рамках капитального ремонта расширят проезжую часть и тротуар, упорядочить парковки, реконструировать бульварную часть, установить скамейки, урны
ИСТОЧНИК KP.RU