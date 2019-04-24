В Прикамье таксист избил пассажира

СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-24T09:35:30+03:00

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Таксист перевозил местного жителя и его мать. Пассажир попросил у водителя сотовый телефон. Таксист отказал и посоветовал мужчине обратиться к матери, при этом оскорбив женщину. Заступаясь за мать, пассажир несколько раз ударил водителя по голове и шее.

Приехав на место назначения, таксист высадил пассажиров, но не смог отпустить обидчика без наказания. Вооружившись баллонным крестообразным ключом, он догнал мужчину и нанес ему удар ключом по голове, а также несколько ударов кулаками по различным частям тела.

В результате у пассажира перелом грудины и черепно-мозговая травма. Злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

Оказалось, что 37-летний таксист уже был судим

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудили мужчину за убийство знакомого Между мужчинами началась ссора, которая переросла в драку.

ИСТОЧНИК KP.RU