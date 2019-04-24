В Перми автобус сбил 53-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 09:24 2019-04-24T09:24:58+03:00

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В центре Перми автобус наехал на пешехода. Авария произошла днем 23 апреля. В результате ДТП женщина получила серьезные травмы.

- В 14:40 по Пушкина, со стороны улицы М. Горького, в направлении Сибирской, двигался автобус MERCEDES BENZ, который напротив дома № 44 допустил наезд на 53-летнюю женщину, - сообщили в ГИБДД. - По предварительной информации пешеход переходила проезжую часть ул. Пушкина по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГИБДД сообщили подробности о ДТП в центре Перми По предварительной информации пешеход переходила проезжую часть в неустановленном месте, слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП женщина получила серьезные травмы, - рассказали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU