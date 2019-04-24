В ГИБДД сообщили подробности о ДТП в центре Перми

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-24T09:13:22+03:00

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ДТП произошло 23 апреля в Ленинском районе Перми. Об аварии сообщили пользователи социальных сетей.

- В 18:55 по Екатерининской, со стороны улицы Куйбышева в направлении Попова, двигался автомобиль KIA-RIO, под управлением 23-летнего водителя, который допустил наезд на 52-летнюю женщину. По предварительной информации пешеход переходила проезжую часть в неустановленном месте, слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП женщина получила серьезные травмы, - рассказали в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушку разорвало пополам после столкновения с газелью. ДТП произошло 23 апреля в Добрянском районе края на трассе Пермь-Березники. По сообщению очевидцев, водитель газели нарушил правила дорожного движения, выехав на «встречку», и столкнулся с автомобилем ВАЗ - 21124.

ИСТОЧНИК KP.RU