«Реконструкция сцены и новый фестиваль»: пермский ТЮЗ закрывает 55-й театральный сезон

СЕГОДНЯ 08:48 2019-04-24T08:48:20+03:00

Фестиваль пройдет с 27 по 30 апреля

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Ежегодно театральный сезон в пермском ТЮЗе завершается масштабным фестивалем «Театральная бессонница». В этом году театр закроется раньше обычного, но перед этим ТЮЗ порадует горожан новой фестивальной программой.

Финалом сезона станет фестиваль «КАМИН\COME IN», который пройдет с 27 по 30 апреля 2019 года. В рамках фестиваля будут представлены премьеры сезона.

- Также зрителей ждет off-программа, которая сконцентрируется возле белого камина. В рамках нее 27 апреля в каминном зале для зрителей спектакля «Первая любовь» откроется чайная гостиная, - отмечают в краевом министерстве культуры.

Фестиваль закончится, и театр закроется на ремонт. Планируется масштабная реконструкция зрительного зала и сцены.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на новой сцене «Театра- Театра» состоялась премьера мюзикла «Винил»

ИСТОЧНИК KP.RU