«Реконструкция сцены и новый фестиваль»: пермский ТЮЗ закрывает 55-й театральный сезон
Ежегодно театральный сезон в пермском ТЮЗе завершается масштабным фестивалем «Театральная бессонница». В этом году театр закроется раньше обычного, но перед этим ТЮЗ порадует горожан новой фестивальной программой.
Финалом сезона станет фестиваль «КАМИН\COME IN», который пройдет с 27 по 30 апреля 2019 года. В рамках фестиваля будут представлены премьеры сезона.
- Также зрителей ждет off-программа, которая сконцентрируется возле белого камина. В рамках нее 27 апреля в каминном зале для зрителей спектакля «Первая любовь» откроется чайная гостиная, - отмечают в краевом министерстве культуры.
Фестиваль закончится, и театр закроется на ремонт. Планируется масштабная реконструкция зрительного зала и сцены.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на новой сцене «Театра- Театра» состоялась премьера мюзикла «Винил»
ИСТОЧНИК KP.RU