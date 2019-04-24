В Перми осудили мужчину за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 07:48 2019-04-24T07:48:41+03:00

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33 - летний житель Кировского района Перми и его друг отдыхали в доме общих знакомых. Компания распивала алкогольные напитки. В течение вечера между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. 33 - летний пермяк стал избивать друга руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался.

Присяжные заседатели признали жителя Перми виновным и назначили ему наказание в виде 14 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае осудили врачей за смерть младенца В Кудымкаре признаны виновными врач-педиатр и фельдшер скорой помощи Кудымкарской районной больницы. В декабре 2017 года медики неверно оценили состояние маленького пациента и пренебрегли тяжестью патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU