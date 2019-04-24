В Пермском крае осудили врачей за смерть ребенка

СЕГОДНЯ 07:20 2019-04-24T09:06:17+03:00

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В Кудымкаре признаны виновными врач-педиатр и фельдшер скорой помощи Кудымкарской районной больницы. В декабре 2017 года медики неверно оценили состояние маленького пациента и пренебрегли тяжестью патологии. Также врачей обвинили в нарушении схемы медицинской эвакуации в соответствующее учреждение, где имелась возможность оказания помощи в палате интенсивной терапии и проведение реанимации больному.

Из-за неверных действий работников медучреждения ребенок скончался.

Врач-педиатр и фельдшер скорой помощи приговорены к 1 лишения свободы каждой. Также им запрещено заниматься врачебной деятельностью.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае осудили врача, по вине которого умер пациент В Частинском районе состоялся суд над врачом. 10 августа прошлого года в больницу обратился молодой человек. У него были проблемы с дыханием. Врач обследовал его и назначил лечение, а затем отправил пациента домой. 11 августа молодой человек скончался от отека Квинке.

ИСТОЧНИК KP.RU