2019-04-23T21:06:34+03:00
Происшествия

В центре Перми сбили женщину

Медики увезли ее в больницу
Елена КОНОВА
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Скриншот видео из паблика @сhp_59Скриншот видео из паблика @сhp_59
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Днем 23 апреля на улице Екатерининская в Перми сбили женщину. На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как вокруг пострадавшей столпились люди, а сама она лежит на асфальте и еле шевелится.

- Ее забрала "скорая помощь", - пишут в комментариях очевидцы.

Ранее мы рассказывали о том, что 20 апреля на Комсомольском проспекте в Свердловском районе произошла авария. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, 32-летняя женщина-водитель автомобиля RENAULT проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с автомобилем PORSCHE. В результате аварии пострадали 7-летний пассажир RENAULT и 14 -летний пассажир PORSCHE. К счастью, дети находились в специальных удерживающих креслах. В полиции добавили, что всего с начала 2019 года на дорогах краевого центра зарегистрировано 24 ДТП, в которых пострадал 31 несовершеннолетний пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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