В Прикамье открылась новая ледовая арена

СЕГОДНЯ 10:51 2019-04-23T10:51:25+03:00

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В субботу, 20 апреля 2019 года, в Губахе открылась новая ледовая арена. В церемонии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, заместитель генерального директора Благотворительного фонда Елены и Генннадия Тимченко Игорь Барадачёв, председатель совета директоров ПАО «Метафракс», депутат Законодательного собрания Армен Гарслян, глава Губахи Николай Лазейкин, чемпион мира по хоккею, заслуженный мастер спорта Евгений Кетов, президент Федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.

Первыми губахинский лёд опробовали пермские фигуристы и губахинские хоккеисты - воспитанники Владимира Колесникова. Песню «Флаг моей страны» исполнил Кирилл Есин. А ещё было вручено большое количество подарков, разыгран кубок губернатора и сказано много добрых напутственных слов.

В день открытия ледовой арены состоялся финал Кубка Губернатора Пермского края по хоккею среди ребят 2008-2009 годов рождения, присутствовало более 300 гостей.

Теперь на современной ледовой площадке могут тренироваться ребята из спортивной школы по хоккею и кататься на коньках все желающие.

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) традиционно поддерживает значимые спортивные мероприятия и важные инициативы. Вот и теперь, на бортах ледовой арены в г.Губаха размещен логотип банка, как пожелание побед и новых достижений спортсменам: «Выигрываем вместе!».

С адресами и режимом работы подразделений Банка можно ознакомиться здесь.

Контакты единого информационно-консультационного центра АКБ «ФОРА-БАНК» (АО):

Телефон: 8 (800) 100-98-89 (звонок по России бесплатный).

Telegram: forabank_bot

VK: http://vk.com/forabank

Viber: http://chats.viber.com/forabank

Facebook:https://www.facebook.com/forabank

Благодарим за выбор АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)!

ИСТОЧНИК KP.RU