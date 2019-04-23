2019-04-23T06:29:20+03:00
Общество

В Прикамье у мужчины за долги забрали магазин

У предпринимателя накопился долг в миллион рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Судебные приставы Чернушинского и Куединского районов арестовали магазин местного жителя. Угрозу бизнесу предпринимателя нанес долг в 1 миллион рублей. Мужчина не хотел выплачивать кредит.

В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Сотрудники службы судебных приставов выяснили, что местный житель владеет магазином и осуществляет предпринимательскую деятельность. Чтобы взыскать задолженность, судебный пристав приехал на место, где находился магазин, и наложил на него арест.

Если мужчина не будет и дальше погашать долг, то магазин площадью 128 кв.м и стоимостью 700 тысяч рублей отдадут на торги.

Напомним, ранее мы писали о том, что судебные приставы арестовали торговый центр «Титан» в Мотовилихинском районе В случае непогашения долга арестованная недвижимость будет передана на торги. Судом установлена начальная продажная стоимость заложенного здания в размере 31,5 млн рублей, земельного участка — 350 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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