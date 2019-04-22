Отключение воды в апреле 2019 в Перми: краны пересохнут в десяти домах Свердловского района

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-22T12:46:36+03:00

Отключение воды в апреле 2019 в Перми: воды не будет в 10 домах

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Отключение воды 23 апреля грозит жителя Свердловского района. Компания «НОВОГОР- Прикамье» предупреждает, чтобы пермяки запаслись водой. Из-за планово-ремонтных работ в доме по адресу улица Седова 8, холодной воды 23 апреля с 10:00 до 19:00 не будет в следующих домах:

Напомним, ранее мы писали о том, что 4 ребенка пострадали в ДТП в Перми за минувшие выходные. В субботу, 20 апреля, на Комсомольском проспекте в Свердловском районе произошла авария. 32-летняя женщина-водитель автомобиля RENAULT проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с автомобилем PORSCHE. В результате ДТП пострадали 7-летний пассажир RENAULT и 14 -летний пассажир PORSCHE. Серьезных травм удалось избежать, так как дети перевозились в специальных удерживающих креслах.По факту ДТП проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU